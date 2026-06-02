突然ですが、「SPI試験」が何の略か知っていますか？考えたことなかった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Synthetic Personality Inventory試験」でした！SPI試験とは、「Synthetic Personality Inventory 試験」の略称で、リクルートマネジメントソリューションズが開発した適性検査です。日本の就職活動において企業の採用選考で広く使われており、毎年多くの学生がこの試験を受験します。主に「能力検査」と「性