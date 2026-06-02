【ニューヨーク共同】トランプ米政権下で連邦捜査局（FBI）職員らが根拠の乏しい政治的な動機に基づく捜査を強要され、強いプレッシャーを受けているとして、退職した元職員らが現役たちのメンタルヘルスや就職の支援、法律相談に応じる「FBIサポートネットワーク」を発足させた。トランプ政権に解任されたドリスコル元長官代行ら幹部、捜査官、分析官の経験者らが立ち上げ、フェインバーグ元特別捜査官補が代表を務める。サイ