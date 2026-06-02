広島の小園海斗内野手（２５）が１日、６月戦線での打撃上昇へ決意を示した。ここまで４９試合に出場して打率・２１９と苦しんでいる。さらにチームは現在、球団史上初となる交流戦開幕から６連敗中。借金１２を抱える危機的状況の中、昨季のセ・リーグ首位打者の上昇が立て直しの鍵を握っている。個人としてもチームとしても、長いトンネルを早く抜け出したい。５０試合を終え、チームは１８勝３０敗２分けの５位に沈む。６連