これが最後の「エアロスター」になるのか三菱ふそうは2026年5月19日、新型路線バス「エアロスター」を発売しました。どのように進化したのでしょうか。エアロスターは1984年に登場した大型路線バスです。従来の「MP」シリーズなどを一新し、モノコックボディからスケルトンボディに変更。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが「新型エアロスター」です！ 画像で見る（30枚以上）また、フロント左側下部には小型ウイ