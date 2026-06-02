【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は1日、米軍がオマーン湾でイランの船舶を攻撃したと主張し、報復として「敵国」の船舶をミサイル攻撃したと発表した。英海事当局によると、イラク沖を航行中の船舶で1日、爆発が起きた。