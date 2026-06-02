【ニューヨーク共同】全米自動車労働組合（UAW）は1日までに、米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）のピックアップトラック向け車軸を生産する主要部品メーカーの米中西部ミシガン州の工場でストライキに入ったと発表した。ロイター通信が報じた。ストに入ったのは部品メーカー「ダウチ・コーポレーション」のスリーリバーズ工場。同工場には約千人の組合員が勤務している。UAWによると、組合員は2008年の金融危機時に工場