今季は開幕から二刀流として活躍している大谷翔平選手。例年”ミスタージューン”と呼ばれるほど6月になって成績が上がりホームランを連発していました。例年“6月男”と言われるほど6月になって成績が上がってくる大谷選手。6月は過去3度2桁本塁打を記録。2021年は13本、2023年は15本、2024年は12本と“ミスタージューン”として最も相性のいい月になっています。昨季は5月が絶好調で15本塁打と量産していましたが、6月も7本と上