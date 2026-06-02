インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は6月1日、TVアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff | 名探偵コナン」のWEB受注予約受付を公式オンラインストアほかで開始した。Zoff×名探偵コナン江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透、赤井秀一の6人をモチーフにしたアイウェアコレクションが登場。キャラクターをイメージした配色に加え、"大切な人との思い出""トリプ