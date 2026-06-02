NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝92.16（+4.80+5.49%） イスラエルとレバノンの武装組織ヒズボラとの交戦が続くなか、イランが米国との間接協議を一時停止した発表したことが買い手掛かり。イラン当局者の発言として報道されており、イランはすべての停戦条件が履行されるまで協議を見送る。米国とイランの一時停戦合意にレバノンも含まれているが、米国やイスラエルは停戦合意違反を繰り返している。また、タス