ドル高が優勢イランが米国との意思伝達停止と伝わるトランプ大統領は否定＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は一時１５９．７５円付近まで上昇。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると報じられたことでドル高の反応が強まった。ただ、トランプ大統領は報道を否定し、ヒズボラと停戦で合意したとも述べていた。 ドル円については、全体的な雰囲気