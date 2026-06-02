西谷誠が４月３０日付で引退した。記者が障害で最も応援したジョッキー。きれいなフォームをずっと見たかった。ＪＧ１・４勝を含む重賞２２勝、障害通算２００勝。史上初の３年連続ＪＲＡ賞最多勝利障害騎手受賞など、功績をたたえたい。騎手だった父の影響でこの道を選んだわけではなかった。「美術系に進むと思っていた。小学校の時に粘土の作品で県１位を獲ったし、絵を描くのも好きだったから。トレセンの子は小学５年から