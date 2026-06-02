ダービーを制し２冠馬となったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴）は激走から一夜明けた１日、栗東の自馬房でゆっくりと過ごした。「昨夜、栗東に戻ってきたのは夜中の（午前）２時ごろ。馬運車の中でもぺろりとカイバを食べていたし、特にダメージは感じない」と房野助手。この日の朝もカイバを平らげた後、すぐごろりと寝転び、体を休めていた。「この切り替えの早さが、この馬のいいところ」と目を細めていた。ダービージョ