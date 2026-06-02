「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。進化した姿を見せつける。トロヴァトーレは東京新聞杯、エプソムＣと重賞を連勝。３歳春、弥生賞ディープ記念で１番人気（６着）に支持された期待馬が、苦節を乗