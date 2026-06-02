イランはイスラエルによる停戦合意違反などを理由に、アメリカとの戦闘終結に向けた対話を停止するなどと、イランメディアが報じました。一方、トランプ大統領は「イランとの協議は続いている」と主張しています。イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は1日、イランがアメリカとの戦闘終結に向けて行っている「仲介国を通じた対話や文書の交換」を停止すると報じました。アメリカとの間で停戦の条件となっていたイスラエルによる