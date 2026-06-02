【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前週末比4.80ドル高の1バレル＝92.16ドルで取引を終えた。イランが仲介国を通じた米国との対話を停止したと伝わり、中東情勢の緊迫化による供給不安が強まった。ロイター通信によると、イランと同盟勢力がホルムズ海峡の完全封鎖を検討しているとイランのタスニム通信が報じた。イスラ