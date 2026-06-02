ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前週末比46.42ドル高の5万1078.88ドルと4営業日連続で終値の最高値を更新して取引を終えた。トランプ米大統領が戦闘終結に向けたイランとの協議が「続いている」と説明したことを受け、協議進展への期待感から買い注文がやや優勢となった。トランプ氏はこの日、イランとの交渉