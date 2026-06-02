「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。一方、データ班は重賞３勝を誇るシックスペンスを推奨した。▼傾向（過去１０年）春のマイル王決定戦。９６年から３歳馬の出走が可能になった。▼人気１