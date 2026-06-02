健康生活研究家、温泉マイスターなど多方面で活動するglobeのマーク・パンサー（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。“タオルが水を吸わなくなる理由”について動画で解説した。【動画】“水を吸わなくなったバスタオル”の原因について解説したマーク・パンサーマークは、「バスタオル」を例として挙げ、「お風呂上がりに拭いてるのに、なんか拭けてないから何度も何度も拭いちゃう…」と気になって調べてみたと明かし、