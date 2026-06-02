【「漫画アクション No.12」】 6月2日 発売 価格：600円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「漫画アクション No.12」を6月2日に発売した。価格は600円。 表紙・巻頭グラビアには、ミスアクション2026でグランプリに輝いた七海まりさんが登場。巻中には、穂波あみさんのグラビアが掲載されている。また、特別付録として七海さんのクリアファイルと、アイドルDVDも付いてくる。