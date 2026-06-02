主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日6月2日（火）、同ドラマの第8話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回第7話では、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）の“未来の記憶”を使ったアイデアで、厳しいコロナ禍も乗り切った「あかり商店街」だったが…。ついに英人が恐れていた「NEOXIS」によるあかり商店街の買収が決定。現世を