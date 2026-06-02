台湾プロ野球で活動する韓国人チアリーダー、チョ・ヨンジュの近況投稿が話題だ。【写真】韓国美人チア、水着姿の大胆寝そべりSHOTチョ・ヨンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。リボンや黒のハートの絵文字とともに「もっと寝る…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、太陽の日差しが差し込む室内でリラックスした姿を見せるチョ・ヨンジュが写っている。リボン柄が施されたキャミソールに同