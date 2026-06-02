UIは6月1日、厚み9.4mmのスリムなデジタルカメラ「Leaf Camera」をAmazon.co.jpや楽天市場、Yahoo！ショッピングで発売した。価格は6380円。●電源を入れてシャッターを押すだけ新製品は、サイズが約5.3×9.0×0.9cmのコンパクト設計で、重さも約88gと軽量なコンパクトデジタルカメラ。小さなポケットにもすっぽりと収まるサイズ感となっている。操作は、電源を入れてシャッターを押すだけ。顔検出や笑顔のときに自動でシャ