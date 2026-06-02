侍ジャパン元監督で日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝65）による連載「自然からのたより」は、特別編として競馬と野球の歴史からの学びについて。ともに約150年の歴史を持つ競馬と野球は、先人たちの知恵が積み重なって今の繁栄がある。現在、東京競馬場のJRA競馬博物館で開催中の特別展「競馬と野球」に協力している。この企画を通して感じるのは、先人たちが築いた歴史を守るためにどうすべきかとい