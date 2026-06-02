台湾から来たホークスオフィシャルダンスチーム「ハニーズ」の新メンバー、チェンチェンとスーユーが福岡の魅力を“体験”。第2回はみずほペイペイドームで実施されているドームツアー「アドベンチャーコース」に潜入した。約35メートルの高さから見下ろすグラウンドは、全体を見渡せる圧巻の眺めだ。高い場所に苦手意識がないチェンチェンは「球場にこんな隠れた絶景スポットがあることを初めて知って、とても新鮮で面白いで