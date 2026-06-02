交流戦5勝1敗で首位を走るソフトバンクは2日から中日と3連戦（バンテリンドーム）を行う。12球団2位の26得点と活発になってきた打線のキーマンが正木智也外野手（26）だ。右足裏の蜂窩（ほうか）織炎から5月中旬に復帰し、打率・357と打撃好調。1番打者に定着し、昨年の柳町に続く交流戦MVPの期待も懸かる。連続試合安打は13でストップしたが、今春オープン戦で打撃の手応えをつかんだ中日を相手にリスタートを切る。ヒットパ