阪神はきょう2日から甲子園で西武、楽天との6連戦に臨む。パ・リーグ首位の西武との初戦はベテランの西勇。パを知り尽くした右腕が強力打線と対峙する。そして投げ合う相手はリーグ屈指のスターターとなった平良。阪神打線が防御率0点台の剛腕をどう攻略するか。2戦目は大竹が濃厚。例のごとく、天候が心配されるがマウンドに上がることができれば開幕から安定感ある投球が期待できる。投げ合うのは渡辺だ。3戦目はプロ2度目の