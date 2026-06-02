左手首骨折で離脱していた日本ハム・水谷が、2日のファーム・リーグ中日戦（鎌ケ谷）で約1カ月半ぶりに実戦復帰することが1日、分かった。まずはDHで2打席程度を予定。順調にいけば、交流戦終盤での1軍復帰の可能性も現実味を帯びてきた。4月19日の西武戦で走塁中に左手首に送球が直撃。「左尺骨遠位端骨折」で、試合復帰まで約6週間と診断された。2軍での地道なリハビリを経て、先月19日から打撃練習を再開。トレーナーからの