ソフトバンクの小林樹斗投手（23）は5月20日に四国アイランドリーグplus徳島から移籍したばかりの注目右腕だ。20年ドラフト4位で広島に入団したものの、右肘のケガに泣き25年に戦力外通告を受けた。今年入団した徳島では、厳しい環境の中で意識高く練習する仲間から刺激を受け、右肘の完治もあり自己最速を2キロ更新。7試合登板して防御率2・33と好成績をマークした。NPB復帰の夢をかなえた今、次に目指すのは支配下登録だ。小