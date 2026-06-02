ソフトバンクの倉野投手コーチが、右肘のコンディション不良で離脱中の上沢の今後について言及した。3回4失点で2敗目を喫した15日の楽天戦後に登録抹消されたが、遠投など段階を踏んでプルペン投球を再開済み。同コーチは次のステップに関して「ライブBP（での登板）は今のところないです。ゲームで近々」と話した。早ければ5〜7日の広島とのファーム公式戦で実戦復帰する。また、モイネロについては「まだですね」と、