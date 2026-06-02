◇MLB ドジャース 9-1 フィリーズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がフィリーズ戦に先発登板し、6回途中無失点10奪三振の好投で5勝目。試合後、指揮官の誕生日を祝う勝利を喜びました。中6日で先発マウンドにあがった山本投手は初回、2度のABSチャレンジ成功などもあり、2奪三振のスタート。5回にはピンチを背負うも2者連続三振で得点を与えません。5回1/3を投げ、メジャー自己最多タイの10奪三振、今