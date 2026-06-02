日本ハムの山崎が6日のヤクルト戦（神宮）で今季初先発する見通しとなった。先月30日のファーム・リーグ、オリックス戦に「7番・投手兼DH」で出場。2打数無安打だったが、投げては5回4安打2失点と二刀流調整を終えた。打撃に定評があり、オリックス時代の21年から交流戦5年連続安打を放ち、07〜11年杉内（ソフトバンク）のパ・リーグ投手の最長記録に並んでいる。来季からセ・リーグもDH制となり「今年が最後のチャンス」