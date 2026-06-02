ダービー２着のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村）が膝を骨折していたことが１日、分かった。所属するキャロットクラブのホームページが発表した。レース後に歩様が乱れ、帰厩後にレントゲン検査を実施。この日の朝に詳しく検査を行い、骨折が判明した。詳細については時間を要す見込み。