筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第48回は「捕手4人衆イン韓国」。5月19日から約2週間続いた3軍の韓国遠征。大友宗、牧原巧汰、盛島稜大、藤田悠太郎は、移動日の午後も行動を共にしていた。つかの間の空き時間、最初に向かったのは市場だ。キンパやトッポギを食べ歩きした後、古着屋巡りへ。藤田は大友に薦められた約2000円のシャツを購入。「おしゃれな宗さんが良いって言った