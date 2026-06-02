諦めるには、まだ早い。ブルージェイズは５月３１日（日本時間６月１日）のオリオールズ戦を５―９で落とし、２９勝３１敗。ア・リーグ東地区３位で首位レイズとは９ゲーム差、ヤンキースにも７・５ゲーム差をつけられている。借金２という数字だけを見れば苦しいが、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」と提携を結ぶカナダスポーツ専門局「ＴＳＮ」電子版は、６月入りを前にしたチームに「挽回の余地は十分ある」との見方を示した。