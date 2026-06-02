「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）今から２０年ほど前は、競馬を扱う雑誌社がゴロゴロとあって、当時、栗東で働いていた私のもとにもＰＯＧや厩舎＆牧場潜入といった取材依頼が殺到。今振り返ればいい時代でしたね。ある年、ＰＯＧ本で新種牡馬紹介を任された私は、調査結果を「スニッツェルが旋風を巻き起こす！」と強気に記したのだが…結果はなかなかの黒歴史に。ただ、血統は突然日の目を見ることがあり、前述のスニッツ