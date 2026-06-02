鷹の“守りの要”は俺だ。ソフトバンクの大津が、2日の中日戦（バンテリンドーム）で先発する。6勝目が懸かる右腕は他競技から大きな刺激を受けている。サッカーのW杯北中米大会が11日に開幕。日本代表として出場するDF冨安健洋は福岡・九産大九州の同級生だ。「スーパースター、刺激になりますね」と目を輝かせた。体育の授業のサッカーで対戦したことがあり、持久走では体力差を痛感させられたという。「当時から凄いオー