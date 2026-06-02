主砲離脱の暗雲を、地味で強固な救援陣が振り払おうとしている。シカゴの地元メディア「Ｃｈｉｃｉｔｙｓｐｏｒｔｓ」は１日（日本時間同日）、ホワイトソックスのブルペンに着目。右ハムストリングの負傷で村上宗隆内野手（２６）が１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りとなり、不安が広がる中でも、救援陣の充実こそが今季の強さを支えていると伝えた。ホワイトソックスは５月３１日（同６月１日）現在で３２勝２７敗。ア・