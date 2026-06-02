みちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が、大ピンチを迎えた古巣のマリーゴールドにエールを送った。旗揚げメンバーのＭＩＲＡＩは、２０２５年１１月にみちのくプロレスへ移籍。古巣では主力の岩谷麻優、ビクトリア弓月、山岡聖怜がケガで離脱している。さらにエースの林下詩美が先月２３日の大田区大会を最後に退団し、スターダムに復帰。取材に応じたＭＩＲＡＩは、古巣の現状について「いろいろ聞こえてはくる。ケガ人も多