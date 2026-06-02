中学生時代、学校に通えなくなった一人の少女を救ったのは、サルサダンスだった──。5月31日に放送された読売テレビのドキュメンタリー番組『グッと!地球便』(毎週日曜10:25〜)で紹介されたのは、イタリアでサルサダンスを学ぶ、20歳の本城凜乃さん。SNSでは、「本当に泣いてしまう」「いつも勇気をもらえる素敵な番組」などの声が上がっている。MCの山口智充本城さんがダンスのレッスンをしているのは、イタリア・ミラノにあるダ