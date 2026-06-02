北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む森保ジャパンのエース不在は予想以上の?ダメージ?を受けることになると、韓国メディア「スターニュース」が報じた。日本代表ではエース格のＭＦ三笘薫（ブライトン）が負傷によりＷ杯メンバーから落選。２０２２年カタールＷ杯ではベスト１６進出の立役者となった快速ドリブラーだった。それだけに森保一監督は「誰よりも痛く、つらい思いをしているのは本人」とし「チームの大きな存在だった」