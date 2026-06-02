5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。M!LK(上段左から曽野舜太、山中柔太朗 (下段左から)塩崎太智、佐野勇斗、吉田仁人＝テレビ朝日提供結成から12年目となるM!LKが、カラフルで個性豊かな衣装を身に包み、『徹子の部屋』初登場。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、