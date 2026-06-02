北中米W杯から新ルールが適用サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。試合中にはW杯本大会でも採用される新ルールが適用される場面も。見慣れない光景にファンも驚きの声を上げていた。後半20分頃、GK鈴木彩艶のクリアは直接タッチラインを割った。アイスランドのスローインから再開となるシーンだが、ボールを持った選手が投げ入れるのに手間取