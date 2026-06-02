仕事中の飼い主さんにかまってもらいたくて取った猫の行動とは…？健気なまでの妨害っぷりがほほえましすぎると話題で、動画は1万4千再生を突破。「眠くなってるのがかわいすぎるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：PC作業中、猫がキーボードの上に乗ってきた結果…あまりにも『仕事にならない光景』に爆笑】 パソコンをベッドに Instagramアカウント『luna_31125』に投稿されたのは、