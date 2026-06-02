柴犬のお兄ちゃんに、お耳を毛づくろいされた子猫ちゃん。最初は前足で抵抗していたものの…？その表情の変化が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で53万再生を突破し、「猫ちゃんの表情がなんとも言えない♡」「可愛い♡wwwお口も目も段々閉じていくwww」といった声があがりました。 【動画：柴犬の熱心な毛づくろいに『怒っていた子猫』を見ていたら…可愛すぎる『まさかの