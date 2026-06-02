猫の『お気に入りグッズ』を処分するときの注意点 もう飽きたはずのおもちゃでも、勝手に処分されてしまえばショックを受けるもの。そんなモヤモヤを幼い頃に経験したことはありませんか？ それでも人間の場合は何とか気持ちに折り合いをつけることができますが、猫の場合はそう簡単にはいかないケースがあります。 今回は猫の『お気に入りグッズ』を処分するときに注意してほしいことを4つ紹介いたしま