広がりやすくまとまりにくいボブに悩む人には、シルエットをコンパクトに整えたミニボブがぴったり。髪質や毛量に合わせて内側の重さを調整し、襟足をすっきり収めることで、丸みを残しながらも広がりにくくなります。今回は、40・50代におすすめしたい、大人のミニボブスタイルをご紹介します。 耳に掛けて顔まわりすっきり すっきりとしたシルエットが魅力のミニボブ。サイドを耳に掛けることで、顔まわりが引き締まり