愛知県岡崎市で今年4月、車庫が全焼した不審火で、14歳の男子中学生が放火の疑いで逮捕されました。逮捕された岡崎市内に住む14歳の男子中学生は、4月27日未明、岡崎市美合町の車庫に火をつけて全焼させた非現住建造物等放火の疑いが持たれています。警察は付近の防犯カメラの映像などから男子中学生を特定し、調べに対して「間違いありません」と容疑を認めているということです。現場付近では今年3月以降、バイクなどが