職場で発生する備品や私物の紛失トラブル。単なる置き忘れかと思いきや、実は嫌がらせだった⁉――。投稿を寄せた50代女性（福祉・介護）は、「職場で起きた窃盗事件」というテーマに対し、職場での陰湿なエピソードを明かしてくれた。「私物の印鑑、マウス・マウスパッドが月曜日に出勤すると無い。探してもないことがありました」業務に使う私物が忽然と姿を消す。これは気味が悪い。（文：金森マリ乃）上司に相談するも「