「1日8時間の週5勤務です。 立ち仕事なので体力の消耗も相当で帰宅中まっすぐ歩けない程疲弊します」投稿を寄せた大阪府の60代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、フルタイム勤務に疲れ切っているという。これだけでも十分に深刻だが、女性の場合は家族が強烈だった。（文：金森マリ乃）36歳娘と高校生の孫娘は家事を一切しない！女性は現在、36歳の娘と高校生の孫娘と3人で暮らしている。しかし、同居家族は家事を何も