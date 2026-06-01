ルーフラック選びには落とし穴が多い。ネットショップを見れば安いスチール製ラックが山ほど並んでいるし、見た目も似ているため「これでいいか」と、つい思ってしまうからだ。 当たり前だが価格の差には理由があり、素材・設計・塗装がまるで違う。安価なスチールラックを選んでしまうと、重い・装着感が悪い・錆びて劣化が早い、と後悔するケースが多いのだが、残念ながらそうしたネガに気づくのは「